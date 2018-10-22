На Буковині скоєно дві смертельні аварії- 22.10.2018 15:48
Поліція встановлює всі обставини ДТП, в яких загинуло двоє людей.
По обіді 20 жовтня в селі Кадубівці Заставнівського району сталася аварія зі смертельними наслідками.
Виїхавши на місце події правоохоронці встановили, що 51- річний чоловік керуючи трактором «ДТ-75», виїжджаючи з власного подвір’я домогосподарства, допустив наїзд на свого брата.
Внаслідок ДТП 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.
21 жовтня на «лінію 102» до Кіцманського відділу поліції зателефонував житель села Брусниця. Він повідомив, що на проїжджій частині виявив мертвого чоловіка.
Слідчо-оперативна група на місце події встановила, що 44-річний місцевий житель, ймовірно, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. На разі тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 22.10.2018 17:05
- 22.10.2018 16:45
- 22.10.2018 15:30
- 22.10.2018 14:28
- 22.10.2018 13:56
- 22.10.2018 13:33
- 22.10.2018 11:51
- 22.10.2018 11:26
- 22.10.2018 11:07
- 22.10.2018 10:44