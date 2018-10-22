Італію та Іспанію затопило сильними дощами

- 22.10.2018 14:28
Італію та Іспанію затопило сильними дощами

Будинки, вкулиці та мости в південній провінції Іспанії Малазі було затопено сильними дощами. Повені торкнулись також і Італії - особливо постраждав Рим, де окрім дощів мав місце сильний вітер та град.

На півдні Іспанії повінь була настільки сильною, що водою змило та перевернуло вантажівку з рятувальниками, що призвело до загибелі одного працівника пожежної служби. В кабіні знаходились ще двоє пожежних, яких вдалось врятувати.

Тіло загиблого знайшли вранці неділі - приблизно в 7 кілометрах від місця події, настільни сильною була течія.

В провінції Малага затоплені безліч будинків, цілих вулиць та мостів. Негода зруйнувала один залізничний міст. Також місцева влада прийняла рішення про закриття щонайменше шести автомагістралей.

В Іспанії було оголошено червоне попередження - найбільший з усіх можливих рівень небезпеки.

В Італії, зокрема, в Римі, негода також завдала нищівного удару.  В столиці країни затоплені дороги та деякі станції метро. З них прийшлося закрити чотири.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: повінь іспанія, повінь італія

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Чернівцях раптово помер третьокласник Учень третього класу чернівецької школи №42 помер вночі, 22 жовтня.
- 22.10.2018 17:05
В Чернівцях розпочато опалювальний сезон-2018 Опалювальний сезон стартував в Чернівцях в понеділок, 22 жовтня. В будівлях соціальної
- 22.10.2018 16:45
На Буковині скоєно дві смертельні аварії Поліція встановлює всі обставини ДТП, в яких загинуло двоє людей.
- 22.10.2018 15:48
На Україну з Європи суне циклон з мокрим снігом Похолодання в Україні очікується найближчим часом - зміну погоди принесе циклон, який насувається з північного заходу Європи.
- 22.10.2018 15:30
Звільнити Мартинюка не можуть через лікарняний Начальник управління освіти Чернівецької міськради Сергій Мартинюк пішов на лікарняний буквально за день до припинення
- 22.10.2018 13:56
В ніч з 27 на 8 жовтня українці перейдуть на зимовий час Перехід на сезонний - зимовий час - в Україні зазвичай відбувається в останню неділю жовтня, о 4:00 ранку.
- 22.10.2018 13:33
Зміни в роботі податкової Чернівців За інформацією начальника управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксани Дьоміної
- 22.10.2018 11:51
На Донбасі в обстрілах поранено мирного жителя Минулої неділі, 21 жовтня, бойовики на Донбасі вчинили обстріл населеного пункту Мар'їнка
- 22.10.2018 11:26
У школі 22 в Чернівцях - незаплановані канікули до 29 10 2019 У школі №22 в Чернівцях розпочався тиждень вимушених канікул
- 22.10.2018 11:07
Захист Януковича вчергове зриває засідання суду На засідання суду у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича
- 22.10.2018 10:44

Всі новини