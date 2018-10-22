Італію та Іспанію затопило сильними дощами- 22.10.2018 14:28
Будинки, вкулиці та мости в південній провінції Іспанії Малазі було затопено сильними дощами. Повені торкнулись також і Італії - особливо постраждав Рим, де окрім дощів мав місце сильний вітер та град.
На півдні Іспанії повінь була настільки сильною, що водою змило та перевернуло вантажівку з рятувальниками, що призвело до загибелі одного працівника пожежної служби. В кабіні знаходились ще двоє пожежних, яких вдалось врятувати.
Тіло загиблого знайшли вранці неділі - приблизно в 7 кілометрах від місця події, настільни сильною була течія.
В провінції Малага затоплені безліч будинків, цілих вулиць та мостів. Негода зруйнувала один залізничний міст. Також місцева влада прийняла рішення про закриття щонайменше шести автомагістралей.
В Іспанії було оголошено червоне попередження - найбільший з усіх можливих рівень небезпеки.
В Італії, зокрема, в Римі, негода також завдала нищівного удару. В столиці країни затоплені дороги та деякі станції метро. З них прийшлося закрити чотири.
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