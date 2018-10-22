



Зміни в роботі податкової Чернівців - 22.10.2018 11:51

За інформацією начальника управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксани Дьоміної, наказом ДФС від 04.10.2018 №644 «Про внесення змін до наказу ДФС від 20.05.2016 №458» внесено зміни в режим роботи Центрів обслуговування платників.

Центр обслуговування платників буде приймати відвідувачів за наступним графіком роботи:

Понеділок – четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,

П’ятниця - з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.,

Перерва - з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.,

Вихідні дні – субота та неділя.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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