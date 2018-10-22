Зміни в роботі податкової Чернівців- 22.10.2018 11:51
За інформацією начальника управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксани Дьоміної, наказом ДФС від 04.10.2018 №644 «Про внесення змін до наказу ДФС від 20.05.2016 №458» внесено зміни в режим роботи Центрів обслуговування платників.
Центр обслуговування платників буде приймати відвідувачів за наступним графіком роботи:
Понеділок – четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,
П’ятниця - з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.,
Перерва - з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.,
Вихідні дні – субота та неділя.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
Коментарі (0)
Другие новости:
В Чернівцях раптово помер третьокласник Учень третього класу чернівецької школи №42 помер вночі, 22 жовтня.
- 22.10.2018 17:05
- 22.10.2018 17:05
В Чернівцях розпочато опалювальний сезон-2018 Опалювальний сезон стартував в Чернівцях в понеділок, 22 жовтня. В будівлях соціальної
- 22.10.2018 16:45
- 22.10.2018 16:45
На Буковині скоєно дві смертельні аварії Поліція встановлює всі обставини ДТП, в яких загинуло двоє людей.
- 22.10.2018 15:48
- 22.10.2018 15:48
На Україну з Європи суне циклон з мокрим снігом Похолодання в Україні очікується найближчим часом - зміну погоди принесе циклон, який насувається з північного заходу Європи.
- 22.10.2018 15:30
- 22.10.2018 15:30
Італію та Іспанію затопило сильними дощами Будинки, вкулиці та мости в південній провінції Іспанії Малазі було затопено сильними дощами. Повені торкнулись також і Італії - особливо постраждав Рим
- 22.10.2018 14:28
- 22.10.2018 14:28
Звільнити Мартинюка не можуть через лікарняний Начальник управління освіти Чернівецької міськради Сергій Мартинюк пішов на лікарняний буквально за день до припинення
- 22.10.2018 13:56
- 22.10.2018 13:56
В ніч з 27 на 8 жовтня українці перейдуть на зимовий час Перехід на сезонний - зимовий час - в Україні зазвичай відбувається в останню неділю жовтня, о 4:00 ранку.
- 22.10.2018 13:33
- 22.10.2018 13:33
На Донбасі в обстрілах поранено мирного жителя Минулої неділі, 21 жовтня, бойовики на Донбасі вчинили обстріл населеного пункту Мар'їнка
- 22.10.2018 11:26
- 22.10.2018 11:26
У школі 22 в Чернівцях - незаплановані канікули до 29 10 2019 У школі №22 в Чернівцях розпочався тиждень вимушених канікул
- 22.10.2018 11:07
- 22.10.2018 11:07
Захист Януковича вчергове зриває засідання суду На засідання суду у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича
- 22.10.2018 10:44
- 22.10.2018 10:44