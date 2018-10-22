На Донбасі в обстрілах поранено мирного жителя- 22.10.2018 11:26
Минулої неділі, 21 жовтня, бойовики на Донбасі вчинили обстріл населеного пункту Мар'їнка, в результаті чого мирний житель отримав поранення. Про це повідомляють представники української сторони СЦКК.
Як стало відомо, обстріли здійнювались з боку населеного пункту Трудовська.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу місцевий житель 1978 року нпародження був поранений, отримавши наскрізне пулеве поранення нижньої кінцівки. Під час обстрілу чоловік перебував на власній присабидній ділянці. Пораненого цивільного було доставлено на госпіталізацію до районної лікарні Курахова.
Окрім того, в результаті бойових дій минулої доби було поранено трьої українських військовців.
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