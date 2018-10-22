Захист Януковича вчергове зриває засідання суду

- 22.10.2018 10:44
Захист Януковича вчергове зриває засідання суду

На засідання суду у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича вже вдруге не являються адвокати звинувачуваного - Олекандр Байдик та Олександр Горошинський.

Про це стало відомо з повідомлення прокурора у даній справі Максима Крима.

За його словами, такі дії захисників є неприпустимими,  вже вдруге поспіль вони демонструють зловживання правом на захист. У той самий час, на засідання суду прибули двоє інших адвокатів президента-втікача - це Федоренко та Сердюк, проте, вони перед судом відмовились виступати у судових дебатах. Прокурор відзначив, що подібні дії - шоу, яке влаштовують адковати Януковича, не мають жодних спростувань щодо звинувачення, інкримінованого Януковичу.

З приводу вищевказаного було вирішено перенести засідання суду на наступний день, 23 жовтня.

Максим Крим зазначив, що на завтрашньому засіданні мають виступити захисники Байдик та Горошинський, та сам Янукович має також виступити з останнім словом. Проте наразі залишається невіомим, чи будуть вони це робити.

 

Платинова Буковина

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