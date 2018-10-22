Перші пасажири зможуть подорожувати Hyperloop після 10 грудня

- 22.10.2018 09:40
Перші пасажири зможуть подорожувати Hyperloop після 10 грудня

Власник компанії Tesla  - всесвітньо відомий бізнесмен Ілон Маск публічно оголосив, що 10 грудня поточного року відбудеться перший запуск вакумного надшвидкісного тунеля Hyperloop . І невдовзі новим транспортом зможуть скористатись перші пасажири.

Повідомлення Маск опублікував на своїй сторінці у Twitter.

За словами бізнесмена, надшвидкий тунель майже готовий. До його відкриття 10 грудня мають відбутись святкові заходи, і вже наступного дня перші усі бажаючі зможуть першими спробувати переваги руху в швидкісній капсулі тунелю, причому, абсолютно безкоштовно.

Нагадаємо, що тестовий тунель було збудовано на території ракетобудівної компанії SpaceX, що належить Маску, в місті Хоторн, штат Каліфорнія.

Відзначимо, що перші повноцінні тестування вакуумних тунелей та швидкісних капсул Hyperloop One відбулись в одному з пригородів Лас-Вегаса минулого року. Каспус, всередині якої рухалась людина, переміщувалась зі швидкістю 113 кілометрів на годину. Деякі прототипи вдалось розігнати до 310 кілометрів на годину. Як наголошують спеціалісти, проектна швидкість може сягати відмітки у 400 кілометрів на годину.

Платинова Буковина

Ключові слова: Hyperloop, вакуумна швидкісна капсула

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