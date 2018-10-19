



За тиждень на кір на Буковині захворіло 77 осіб - 19.10.2018 16:32

В період з 10 по 17 жовтня 2018 року в Чернівецькій області було зафіксовано 77 хворих на кір, серед яких - 55 дітей та 22 дорослі особи. Дана цифра на 33 пацієнти більша, ніж за результатами минулого тижня.

Таку статистику наводять в Чернівецькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

В місті Чернівці було зафіксовано 25 хворих на кір, 16 пацієнтів - в Путильському районі, 14 хворих - в Хотинському районі, 7 - в Сокирянському, 5 - в Новоселицькому, по 4 пацієнти - вКіцманському та Сторожинцькому районах, та ще по одному хворому - у Глибоцькому та Заставнівському районах.

Так, станом на 17 жовтня протягом поточного року усього було зафіксовано 1538 випажків захворювання на кір, і серед них нараховується 1041 пацієнт дитячого віку.

Платинова Буковина, Чернівці

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