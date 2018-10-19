США пропонують оновлювати санкції проти РФ щомісяця- 19.10.2018 15:40
Санкції проти Російської Федерації від США можуть оновлюватись частіше - один раз на місяць чи на два місяці.
Таку заяву озвучив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. За його словами, конструктивну позицію по відношенню до Донбасу російська влада не бажає займати.
Через це Вашингтон має намір продовжити та та посилити курс тиску на Росію. Пропонується запровадити додаткові санкції, які додаватимуться раз на один-два місяці.
Окрім того, Курт Волкер також зазначив, що США тісно співпрацюють зі странами Європи у питаннях тиску на Росію за допомогою санкцій.
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