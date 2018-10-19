Коли відбудуться нацвідбори на Євробачення 2019

- 19.10.2018 13:00
Коли відбудуться нацвідбори на Євробачення 2019

У 2019 році взимку відбудеться національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Відбір в україні запланований на лютий, і традиційно побачити артистів та віддати за них свої голоси можна буде в прямому ефірі. Ефіри відбудуться 9, 16 та 23 лютого - відповідно, перший та другий полуфінали, а також фінал Національного відбору.

Інформація про це була опублікована на офіційній сторінці конкурсу в Україні в соцмережі Instagram.

Як стало відомо. телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ продовжуватимуть співпрацювати у справах проведення Національного відбору на Евробачення в Україні. Окрім того, телеканали повідомили про підписання меморандуму про співпрацю включно до 2021 року, тобто, одразу на три роки.

Що стосується майбутнього національного відбору, то його музичним продюсером так і лишається Руслан Квінта, а Сергій Притула вестиме, як і в попередні роки, прямі ефіри. Найближчим часом стане відомо, хто увійде до складу суддів. Трансляцію прямих ефірів Національного відбору на Євробачення 2019 будуть забезпечувати одночасно СТБ та UA: ПЕРШИЙ.

Щодо міжнародного конкурсу Евробачення 2019, то він відбудеться в Тель-Авіві в Ізраїлі в травні. Перший та другий полуфінали призначені на 14 та 16 травня. А фінальне шоу 64-го конкурсу Євробачення відбудеться вже 18 травня.

Платинова Буковина, Чернівці

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