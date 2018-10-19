



В Чернівцях розглядають можливість створення Чеського центру - 19.10.2018 12:26

Перший заступник голови Чернівецької обласної держадміністрації Михайло Павлюк провів напередодні, 18 жовтня, протокольну зустріч із другим секретарем Посольства Чеської Республіки в Україні Люцією Ржегоржіковою, яка також очолює Чеський центр в Києві.

Зустріч відбувалась також за участі голови громадської організації Quadrivium, співзасновника центру мовної підготовки Lingua Slavia Інни Кубай, а також чиновників обладміністрації Віктора Подорожного, Віри Китайгороської та Миколи Романишина, які керують Депаратментом регіонлальногго розвитку, управлінням культури та управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Чернівецької ОДА.

Сторони обсудили поглиблення співпраці між Чеською республікою та Буковинським регіоном в сферах економіки, культури та освіти. Пані Ржегоржікова відзначила важливість розвитку культурного, наукового, освітнього, туристичного та спортивного напрямків співпраці між Україною та Чехією.

Окрім того, учасники зустрічі також підняли питання створення Чеського центру в Чернівцях, який допоможе проводити спільні культурні заходи та залучати гранти на міжнародні проекти.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини