



Арктичні льди критично тонкі - НАСА - 19.10.2018 11:48

Льодовий укрив в Арктиці сильно витончився, про що повідомляють вчені НАСА. Товстий шар льоду, який формувався протягом багатьох років, наразі являє собою лише тонкий лід.

Наразі понад 70% арктичного льдового покриву є сезонним явищем, про що повідомляють представники лабораторії реактивного руху НАСА.

Інакше це можна пояснити наступним чином - лід тане в літню пору, а наростає лише взимку. До того ж, сезонний шар льоду більш нестійкий, якщо стосується впливу атмосферних умов.

Загальна площа льодовиків, яких можна назвати "старими", дуже сильно скоротилась і тепер складає порядка 2 мільйонів квадратних кілометрів.

Через зростання температури навколишньої середи арктичній екосистемі загрожує глобальна катастрофа та загибель. Можуь зникнути не лише багато видів тварин, а також унікальних мікроорганізмів, які населяють даний регіон.

Платинова Буковина

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