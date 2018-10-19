



Зміни реєстрації РРО та книг обліку розрахункових операцій - 19.10.2018 11:28

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 01 жовтня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України щодо зміни до порядків реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та книг обліку розрахункових операцій.

Новації передбачають спрощення процедури реєстрації та застосування РРО. Так, платник матиме можливість здійснювати реєстрацію РРО на підставі однієї заяви (за спрощеною формою) без додатків, яка може бути подана до контролюючого органу у паперовій або електронній формі. Обмін електронними документами між виробником, центром сервісного обслуговування, суб’єктом господарювання та ДФС здійснюватиметься засобами інформаційної системи фіскальної служби.

Для впровадження таких спрощень ДФС буде створено та здійснено супровід двох нових реєстрів - Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та Реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.

Зміни, внесені наказом, набувають чинності у два етапи.

Так, з 1 жовтня:

- здійснюється за спрощеним порядком ведення книги обліку розрахункових операцій (книга ОРО)/журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти. Суб’єкту господарювання вже не потрібно підклеювати щоденні фіскальні звітні чеки (z-звіти) та вести облік ремонтів;

- щоденні фіскальні звітні чеки (щоденні z-звіти) зберігатимуться в електронній формі;

- реєстрація, застосування (зберігання) книги ОРО на РРО, розрахункової книжки (РК) здійснюватиметься за бажанням суб’єкта господарювання у разі прийняття ним рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється ним до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії;

- перереєстрація РРО/книг ОРО у разі зміни даних щодо суб’єктів господарювання, які зазначаються у реєстраційному посвідченні/книзі ОРО та пов’язані з перейменуванням районів у містах, вулиць тощо, здійснюватиметься на підставі заяви без додатків;

- суб’єктам господарювання та їх представникам, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, забороняється здійснювати валютно-обмінні операції у пунктах обміну валюти в разі виходу з ладу РРО, відсутності резервного РРО або тимчасового відключення електроенергії.

Решта змін, передбачених наказом, набуває чинності після набрання чинності наказу про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру ЦСО. У ньому, зокрема, мова йде про:

- реєстрацію РРО, книги ОРО на підставі однієї заяви про реєстрацію РРО без додатків, у т.ч. поданої в електронній формі;

- обмін документами між ДФС та ЦСО у вигляді електронних повідомлень щодо резервування фіскального номера РРО, опломбування РРО, укладання договору про технічне обслуговування та ремонт РРО, а також акта введення в експлуатацію РРО;

- надання права підпису реєстраційної заяви, заяви про реєстрацію книги ОРО та журналу про використання РРО отримання реєстраційних документів представнику суб’єкта господарювання;

- оновлені спрощені форми документів, які передбачені Змінами.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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