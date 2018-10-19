



В держбюджеті-2019 передбачене підвищення пенсій та мінімуму - 19.10.2018 10:45

В новоприйнятому бюджеті України на 2019 рік прописане збільшення прожиткового мінімуму з 1853 до 2011 гривень. Індексація відбуватиметься як зазвичай двічі - в липні та грудні наступного року. Також йдеться про підвищення мінімального розміру пенсійних виплат - мінімальна пенсія складе 1497 гривень, з підвищенням до 1624 гривень до кінця року.

Нагадаємо, що проект державного бюджету України на 2019 рік в першому читанні Верховна Рада прийняла у четвер, 18 жовтня.

Зазначається, що проект бюджету передбачає новий метод пдвищення пенсій, який застосовуватиметься вже наступного року. На збільшення пенсійних виплат потрібно буде порядка 20 мільярдів гривень, які будуть розподілені на підвищеня пенсій для військовців, а також для здійснення перерахунку пенсій у урахуванням зростання рівня середньої зарплатні.

Окрім того, динаміку ВВП встановили у 2019 році на рівні 3%. На понад 11% було вирішено збільшити дохідну частину бюджету. Надходження більшої частини бюджету планються з підвищення акційних ставок та високих відрахувань податку на додану вартість. Ставки зростатимуть постійно, зокрема, це стосуватиметься тютюнових виробів тощо.

Платинова Буковина

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