



Через загрозу вибуху евакуювали пасажирів поїзда Миколаїв-Київ - 19.10.2018 09:47

В Національній поліції Миколаєва повідомляють про випадок на залізниці, через який довелося евакуювати понад 800 пасажирів. Евакуація відбувалась 18 жовтня з потяга сполученням Миколаїв-Київ.

Один з пасажирів заявив, що має вибуховий пристрій у власній сумці.

Слідчо-оперативна группа та вибухотехніки негайно виїхали на станцію Явкине у селі Добре Баштанського району, де поїзд зробив вимушену стоянку через заяву про вибухівку. Було евакуйовано усіх, хто знаходився на поїзді. Поліція затримала порушника, яким виявився 36-річний громадянин з ознаками алкогольного сп'яніння. При тому, відбулась перевірка речей порушника та самого поїзда, і вибухівку ніде виявлено не було, як і інших небезпечних предметів.

Порушення кваліфікується згідно статті 259 Кримінального кодексу України як завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху або інших дій, що загрожують тяжкими наслідками, загибеллю людей. Покарання за такий злочин передбачається у якості штрафа розміром 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до 3 років чи арештомна термін до 6 місяців.

Платинова Буковина

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