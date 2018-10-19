Викрадені в ЄС мотоцикли виявили на Буковині

- 19.10.2018 09:16
Викрадені в ЄС мотоцикли виявили на Буковині

Виявивши у гаражі чернівчанина велику кількість елітних мотоциклів без документів, працівники поліції почали встановлювати походження транспорту та його справжніх володарів. Майже рік тривав кропіткий процес пошуку власників мотоциклів і оформлення всіх необхідних документів. Завдяки тісній міжнародній поліцейській співпраці частину краденого транспорту вже повернуто власникам-іноземцям.

 

 

Майже три десятки дорогих мотоциклів, які перебували у міжнародному розшуку, сторожинецькі поліцейські виявили наприкінці минулого року під час обшуку у гаражі приватного господарства у Чернівцях.

У власника гаража не було реєстраційних документів на мототранспорт і він не міг пояснити, звідки у нього така кількість дорогих мотоциклів. А тому слідчі розпочали кримінальне провадження, а суд наклав арешт на увесь виявлений транспорт.

Завдяки ефективній взаємодії сектору міжнародного поліцейського співробітництва з національними центральними бюро Інтерполу в Італії та Німеччині правоохоронці з’ясували: вилучені мотоцикли були викрадені упродовж 2017 року в різних країнах Євросоюзу.

Підготовка до повернення мототранспорту законним власникам тривала майже рік. Працівники поліції провели кропітку роботу, надсилаючи запити до європейських країн, встановлюючи володарів викраденого майна та готуючи необхідні документи для його передачі.

Зрештою, три елітні мотоцикли «Harley-Davidson» і один «Mustang», загальною вартістю близько 65 тисяч євро, вже знайшли своїх власників. Громадяни Італії надали всі необхідні документи для підтвердження права власності на вказаний транспорт. Для його отримання до Чернівців приїхали двоє італійців.

Під час спілкування з буковинськими правоохоронцями іноземці зазначили, що спершу навіть не сподівалися коли-небудь знову побачити свої мотоцикли. А тому були неймовірно вражені звісткою з України про їх розшук. Повернувшись до Італії, власники мотоциклів розповіли місцевим мас-медіа про результати роботи української поліції та висловили щиру вдячність за докладені зусилля з повернення викраденого транспорту.

Наразі правоохоронці продовжують вживати заходів для повернення решти мототранспорту законним власникам.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: мотоцикли з ЄС, викрадення мотоциклів, поліція буковина

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