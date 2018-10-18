В Канаді - величезні черги за легальними наркотиками

- 18.10.2018 16:28
В Канаді - величезні черги за легальними наркотиками

Для рекреаційних цілей повнолітні жителі у Канаді можуть вживати, зберігати та вирожувати маріхуану. Закон про легалізацію канабісу в країні розпочав діяти з 17 жовтня. 

Зазначимо, що марихуана є легальною ще в одній країні - в Уругваї, де її оголосили законною у 2013 році. Варто вказати, що в Канаді дозволяється купувати не більше 30 грамів наркотичної речовини, а вирощувати вдома можна не більше 4 кущів рослини.

Закон про легалізацію канабісу готувався в Канаді з червня 2018 року, і восени його було прийнято. Через це у поліції попросили більше не телефонувати до них з повідомленнями, що від сусідів, мовляв, пахне марихуаною, або вони вирощують дану наркотичну рослину.

Після того, як даний закон розпочав свою дію, того ж дня в Канаді було відкрито 111 офіційних закладів з торгівлі канабісом. Певні заклади відкрились з ранку 17 овтня, а деякі запрацювали рівно о півночі. В деяких точках покупці навіть вишикувались у черги, аби першими придбати вже легальний наркотик. В таких чергах скупчувалось до декількох сотен осіб. Хтось купував марихуану для розваг, а хтось просто вирішив приєднатись до процесу легалізації наркотику. Один з покупців в Квебеку зазначив, що купує марихуану як сувенір, але курити її не планує.

Багато людей раділи тому, що вони тепер можуть купувати канабіс та не переживати за проблеми із законом.

Іан Пауер став першим покупцем канабісу в історії Канади. Він першим увійшов до магазину з продажу марихуани, і це відбулось о 00:01 17 жовтня в місті Сент-Джон. Другою в черзі стала Ніккі Роуз, яка придбала декілька грамів наркотичної рослини. Перших покупців зустрічали представники персоналу магазину, репортери. Окрім того, у точки з продажу марихуани відвідали також місцеві зірки. Наприклад, інтерв'ю з йього приводу дав канадський музикант Ешлі Масісаак, якого у 2001 році було заарештовано за зберігання марихуани. Він відповів, що дуже радий тепер не порушувати закон, адже його новим дилером є не будь-хто, а прем'єр-міністр країни.

Платинова Буковина

Ключові слова: легалізація марихуани канада, канада законний продаж марихуани

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Росія погрожує надати відповідь на дії України на Донбасі На будь-які спроби наступу української армії на Донбасі Росія пообіцяла надати "адекватну відповідь"
- 18.10.2018 15:46
Коли в Чернівцях включать опалення 2018 Стало відомо, коли в Чернівцях розпочнеться опалювальний сезон 2018-2019, про що повідомили в прес-службі Чернівецької міськради.
- 18.10.2018 13:42
Незаконний перетин держкордону України каратиметься тюрмою В другом читанні було підтримано законопроект №7017 "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону"
- 18.10.2018 13:17
Кандидатуру Буреги на пост голови ЧТУ відхилили На посаду начальника Чернівецького тролейбусного управління пропонувалась кандидатура депутата Чернівецької
- 18.10.2018 12:24
НАСА зацікавлені в колонізації Венери В Національному аерокосмічному агентстві НАСА було розроблено проект колонізації Венери під назвою
- 18.10.2018 11:24
Де в Чернівцях немає води 18 10 2018 В центрі Чернівців під час проведення ремонтних робіт підрядник пошкоди пожежний гідрант
- 18.10.2018 10:54
Вбивці з Керчі влаштують посмертну психологічну експертизу Підозрюваному у масовому вбивстві в політехнічному коледжі та організації вибуху загиблому Владиславу Рослякову проведуть посмертну психолого-психіатричну експертизу
- 18.10.2018 10:18
Підвищення цін на газ для населення тимчасово відклали Дію спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для населення України та підприємств Теплокомуненерго було вирішено продовжити до 27 жовтня.
- 18.10.2018 09:56
В Чернівцях біля Епіцентру перекинувся бус В Чернівцях у ніч на 18 жовтня неподалік від гіпермаркету Епіцентр сталась аварія - перевернувся мікроавтобус.
- 18.10.2018 09:51
В пам'ять про жертв НКВС в Чернівцях відкриють меморіальну дошку Відкриття меморіальної дошки політичним в'язням НКВС відбудеться в Чернівцях у четвер, 18 жовтня.
- 18.10.2018 09:21

Всі новини