



В Канаді - величезні черги за легальними наркотиками - 18.10.2018 16:28

Для рекреаційних цілей повнолітні жителі у Канаді можуть вживати, зберігати та вирожувати маріхуану. Закон про легалізацію канабісу в країні розпочав діяти з 17 жовтня.

Зазначимо, що марихуана є легальною ще в одній країні - в Уругваї, де її оголосили законною у 2013 році. Варто вказати, що в Канаді дозволяється купувати не більше 30 грамів наркотичної речовини, а вирощувати вдома можна не більше 4 кущів рослини.

Закон про легалізацію канабісу готувався в Канаді з червня 2018 року, і восени його було прийнято. Через це у поліції попросили більше не телефонувати до них з повідомленнями, що від сусідів, мовляв, пахне марихуаною, або вони вирощують дану наркотичну рослину.

Після того, як даний закон розпочав свою дію, того ж дня в Канаді було відкрито 111 офіційних закладів з торгівлі канабісом. Певні заклади відкрились з ранку 17 овтня, а деякі запрацювали рівно о півночі. В деяких точках покупці навіть вишикувались у черги, аби першими придбати вже легальний наркотик. В таких чергах скупчувалось до декількох сотен осіб. Хтось купував марихуану для розваг, а хтось просто вирішив приєднатись до процесу легалізації наркотику. Один з покупців в Квебеку зазначив, що купує марихуану як сувенір, але курити її не планує.

Багато людей раділи тому, що вони тепер можуть купувати канабіс та не переживати за проблеми із законом.

Іан Пауер став першим покупцем канабісу в історії Канади. Він першим увійшов до магазину з продажу марихуани, і це відбулось о 00:01 17 жовтня в місті Сент-Джон. Другою в черзі стала Ніккі Роуз, яка придбала декілька грамів наркотичної рослини. Перших покупців зустрічали представники персоналу магазину, репортери. Окрім того, у точки з продажу марихуани відвідали також місцеві зірки. Наприклад, інтерв'ю з йього приводу дав канадський музикант Ешлі Масісаак, якого у 2001 році було заарештовано за зберігання марихуани. Він відповів, що дуже радий тепер не порушувати закон, адже його новим дилером є не будь-хто, а прем'єр-міністр країни.

Платинова Буковина

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