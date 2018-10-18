



Росія погрожує надати відповідь на дії України на Донбасі - 18.10.2018 15:46

На будь-які спроби наступу української армії на Донбасі Росія пообіцяла надати "адекватну відповідь". Дану заяву зробила Держдума РФ, і її текст було опубліковано на сайті російського парламенту.

Власне, російських парламентаріїв не влаштовує надання Вселенським патріархатом Українській православній церкві автокефалії. Це призведе до створення помісної церкви, що в Росії називиють руйнуванням справжньої православної церкви, а також кроками до освячення продовження війни проти російських та російськомовних на сході України.

В заяві Держдуми РФ зазначається, що українська влада розпочала шлях до перетворення України на плацдарм для боротьби із РФ та російським народом по усім можливим напрямкам.

Відзначається, що спроби України здійснити широкомасштабний військовий наступ на Донбасі, а також зробити нові спроби вбивств та терактів проти населення будуть супроводжуватись адекватною відповіддю від РФ, і неминучі наслідки будуть катастрофічними.

Платинова Буковина

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