Коли в Чернівцях включать опалення 2018

- 18.10.2018 13:42
Коли в Чернівцях включать опалення 2018

Стало відомо, коли в Чернівцях розпочнеться опалювальний сезон 2018-2019, про що повідомили в прес-службі Чернівецької міськради.

Опалювальний сезон цього року стартуватиме наступного понеділка, 22 жовтня. Спочатку тепло надходитиме  до соціальних об'єктів - лікарень, дитячих садочків та шкіл, а вже опалення увімкнуть і для житлових будинків та комерційних приміщень.

Секретар міської ради Василь Подан підисав сьогодні відповідне розпорядження.

Відповідно до цього департамент житлово-комунального господарства має надати містянам необхідну для цього інформацію. Одже, всі заклади освіти, соцальні об'єкти, підприємства, медичні установи та інші органи, яких стосується наде розпорядженння, мають бути поінформовані про початок опалювального сезону.

Платинова Буковина, Чернівці

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