



Кандидатуру Буреги на пост голови ЧТУ відхилили - 18.10.2018 12:24

На посаду начальника Чернівецького тролейбусного управління пропонувалась кандидатура депутата Чернівецької міськради Юрія Буреги. Сьогодні стало відомо, що Міністерство інфраструктури України кандидатуру Буреги відхилило, про що повідомив народний депутат Максим Бурбак.

На своїй сторінці Бурбак оприлюднив знімок офіційного листа за підписом виконуючого обов'язки голови Мінінфраструктури України Юрія Лавренюка.

Варто відзначити, що кандидатуру Буреги на посаду очільника ЧТУ секретар міської ради Чернівців Василь Продан подав ще у серпні цього року. Було проведено співбесіду, і виконуючий обов'язки мера Чернівців Продан відзначив, що Бурегу було затверджено. Проте відповідь з Міністерства свідчить про інакше.

Сам Юрій Бурега відзначає, що мав бесіди з багатьма людьми, які підтвердили погодження його призначення. Основна затримка була в очікування необхідних документів. Згодом виявилось, що для даної посади не є підходящою його освіта енергетика. Бурега вважає, що не варто виключати думку, що йому було відмовлено через вплив певних людей.

Власне, з Мінінфраструктури він сам офіційних відповідей не отримував.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини