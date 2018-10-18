



Де в Чернівцях немає води 18 10 2018 - 18.10.2018 10:54

В центрі Чернівців під час проведення ремонтних робіт підрядник пошкоди пожежний гідрант. Через це жителі певних адрес в центральній частині міста залишаться без водопостачання.

Власне, будинки по вулиці К.Мікулі, Мінській, Шолом-Алейхема, Сагайдачного, Глухівській, Барбюса та прилеглих будуть без води 18 жовтня приблизно до 17:00.

Окрім того, на перехресті проспекту Незалежності та вулиці Небесної Сотні відучора тривають ремонтні роботи. Через це до 23:00 сьогодні буде відсутнє водопостачання на вулиці Небесної Сотні на ділянці від вулиці Щербанюка до проспекта Незалежності, на вулиці Аксеніна, Суворова, Щербанюка, частково н вулиці Головній. Без води лишатимуться також прилеглі до вказаних адрес вулиці. Водопостачання із пониженим тиском буде для будинків на вулицях Комарова та Полєтаєва.

У звв'язку в вищенаведеним комунальне підприємство Чернівціводоканал приносить вибачення за створені незручності.

Платинова Буковина

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