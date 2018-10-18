



Підвищення цін на газ для населення тимчасово відклали - 18.10.2018 09:56

Дію спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для населення України та підприємств Теплокомуненерго було вирішено продовжити до 27 жовтня. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України.

Стосовно питання вартості газу для населення українська влада досі веде переговори з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, що МВФ з місією були присутні в Києві з 6 по 19 вересня 2018 року. За результатами роботи представники місії зазначили, що з українською стороною було проведено низку конструктивних переговорів стосовно політики та реформ, які необхідні для забезпечення макроекономічної стабільності та зростання, можливого надання фінансової допомоги від МФВ на підтримку подібних заходів. Як зазначив представник фонду в Україні Йоста Люнгман, обговорення з даних питань ще тривають.

Відзначимо, що перед цим дію спеціальних зобов'язань щодо цін на паливо Кабінет міністрів України продовжив з 29 серпня по 1 жовтня. Тепер дію спецзобов'язань продовжили до 27 жовтня, а значить, що до вказаної дати українці та Теплокомуненерго ще будуть отримувати природний газ за зниженою ціною.

Платинова Буковина

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