В Чернівцях біля Епіцентру перекинувся бус- 18.10.2018 09:51
В Чернівцях у ніч на 18 жовтня неподалік від гіпермаркету Епіцентр сталась аварія - перевернувся мікроавтобус.
ДТП сталось вночі на першому провулку Рокитнянському. Як повідомляють свідки події, перекинулась автівка марки OPEL Vivaro. Можлива причина аварії - водій не впорався із керуванням транспортного засобу.
В результаті постраждали троє осіб.
Рух вказаною ділянкою дороги через подію було перекрито до 9:00. Повідомляється, що наразі рух транспорту вже було відновлено. Над встановленням обставин події працюють правоохоронці.
Коментарі (0)
Другие новости:
В Канаді - величезні черги за легальними наркотиками Для рекреаційних цілей повнолітні жителі у Канаді можуть вживати, зберігати та вирожувати маріхуану. Закон про легалізацію канабісу в країні розпочав діяти з 17 жовтня.
- 18.10.2018 16:28
- 18.10.2018 16:28
Росія погрожує надати відповідь на дії України на Донбасі На будь-які спроби наступу української армії на Донбасі Росія пообіцяла надати "адекватну відповідь"
- 18.10.2018 15:46
- 18.10.2018 15:46
Коли в Чернівцях включать опалення 2018 Стало відомо, коли в Чернівцях розпочнеться опалювальний сезон 2018-2019, про що повідомили в прес-службі Чернівецької міськради.
- 18.10.2018 13:42
- 18.10.2018 13:42
Незаконний перетин держкордону України каратиметься тюрмою В другом читанні було підтримано законопроект №7017 "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону"
- 18.10.2018 13:17
- 18.10.2018 13:17
Кандидатуру Буреги на пост голови ЧТУ відхилили На посаду начальника Чернівецького тролейбусного управління пропонувалась кандидатура депутата Чернівецької
- 18.10.2018 12:24
- 18.10.2018 12:24
НАСА зацікавлені в колонізації Венери В Національному аерокосмічному агентстві НАСА було розроблено проект колонізації Венери під назвою
- 18.10.2018 11:24
- 18.10.2018 11:24
Де в Чернівцях немає води 18 10 2018 В центрі Чернівців під час проведення ремонтних робіт підрядник пошкоди пожежний гідрант
- 18.10.2018 10:54
- 18.10.2018 10:54
Вбивці з Керчі влаштують посмертну психологічну експертизу Підозрюваному у масовому вбивстві в політехнічному коледжі та організації вибуху загиблому Владиславу Рослякову проведуть посмертну психолого-психіатричну експертизу
- 18.10.2018 10:18
- 18.10.2018 10:18
Підвищення цін на газ для населення тимчасово відклали Дію спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для населення України та підприємств Теплокомуненерго було вирішено продовжити до 27 жовтня.
- 18.10.2018 09:56
- 18.10.2018 09:56
В пам'ять про жертв НКВС в Чернівцях відкриють меморіальну дошку Відкриття меморіальної дошки політичним в'язням НКВС відбудеться в Чернівцях у четвер, 18 жовтня.
- 18.10.2018 09:21
- 18.10.2018 09:21