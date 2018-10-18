



В Чернівцях біля Епіцентру перекинувся бус - 18.10.2018 09:51

В Чернівцях у ніч на 18 жовтня неподалік від гіпермаркету Епіцентр сталась аварія - перевернувся мікроавтобус.

ДТП сталось вночі на першому провулку Рокитнянському. Як повідомляють свідки події, перекинулась автівка марки OPEL Vivaro. Можлива причина аварії - водій не впорався із керуванням транспортного засобу.

В результаті постраждали троє осіб.

Рух вказаною ділянкою дороги через подію було перекрито до 9:00. Повідомляється, що наразі рух транспорту вже було відновлено. Над встановленням обставин події працюють правоохоронці.

Платинова Буковина, Чернівці

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