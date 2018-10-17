Досі у розшуку - жителька Кіцманського району- 17.10.2018 17:05
Правоохоронці Буковини продовжують пошуки безвісти зниклої 35-річної жительки села Оршівці Кіцманського району – Ілюк Марини Михайлівни, котра хворіє на психічні розлади здоров'я.
29 квітня цього року близько 20-тої години жінка пішла з дому й до цього часу не повернулася.
Прикмети розшукуваної: зріст зниклої 163 сантиметри, волосся темне. Візуально помітно, що вона хворіє.
Жінка була одягнена у футболку червоного кольору з білими полосами на грудях, рожеві квітчасті легінси та блакитні шльопанці.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, прохання повідомити її за номером 0997552677 або на спецлінію 102.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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