



На Буковині триває боротьба з гральним бізнесом - 17.10.2018 16:25

Злочинну діяльність з організації місць доступу до азартних ігор викрили правоохоронці у Чернівецькій області. Роботу виявлених закладів грального бізнесу припинено. У порушників законодавства вилучено комп’ютерну техніку, гроші, які вони отримали протиправним шляхом та інші речові докази.

Чергову організацію грального бізнесу на території краю припинили слідчі обласного управління Нацполіції спільно з працівниками Департаменту захисту економіки НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області.

Правоохоронці встановили: двоє буковинців організували у Чернівцях і в одному з районів області роботу двох гральних закладів. Використовуючи підключені до мережі Інтернет персональні комп’ютери, зловмисники надавали всім охочим доступ до участі в азартних іграх на гроші.

16-го жовтня працівники поліції провели низку обшуків у вказаних закладах і за місцем проживання організаторів незаконного бізнесу. В обладнаних під ігрові зали приміщеннях поліцейські виявили та вилучили комп’ютерне обладнання, за допомогою якого надавався доступ до симуляторів із можливістю гри з налаштуванням ставок. Також правоохоронці вилучили рації, електронні носії інформації, чорнові записи про організацію злочинної діяльності та здобуті злочинним шляхом грошові кошти: 70 тисяч гривень, 1625 євро та 300 доларів США.

За фактом протиправної діяльності працівники слідчого управління обласного ГУНП проводять розслідування кримінального провадження, відкритого за статтею 2032 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Наразі, органи досудового розслідування встановлюють всіх осіб, причетних до вказаного злочину.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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