



Продан планує звільнити голову Чернівціводоканалу - 17.10.2018 16:05

Анатолій Чабан, який наразі очолює комунальне підприємство Чернівціводоканал, може найближчим часом втратити свою посаду.

Про намір звільнити начальника водоканалу оголосив секретар міської ради Чернівців Василь Продан, що наразі виконує обов'язки мера міста.

Відповідну заяву секретар озвучив на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради у середу, 17 жовтня.

За словами Продана, вфін має досить багато претензій до очільника Чернівціводоканалу, та навіть спілкувався з ним на тему звільнення. Цівлком вірогідно, що незабаром Чабана буде звільнено.

Платинова Буковина, Чернівці

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