



За добу на Буковині сталось дві аварії - 17.10.2018 14:55

Поліцейські закликають водіїв бути пильними, обережними та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

Вранці 16 жовтня на автодорозі між селами Стальнівці та Мамалига Новоселицького району сталася смертельна автопригода. 38-річний місцевий житель керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «ГАЗ», який їхав у зустрічному напрямку.

Мотоцикліста відразу було госпіталізовано до Новоселицької районної лікарні з численними тілесними ушкодженнями. Під час надання медичної допомоги останній в лікарні помер.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

По обіді того ж дня в селі Тернавка Герцаївського району сталася інша автопригода. 28-річний місцевий житель керуючи автомобілем «БМВ» не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Водій та пасажир даної автівки на місці події були оглянуті лікарями та відпущені додому. Медичне освідчення показало, що кермувальник автомобіля був тверезим. Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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