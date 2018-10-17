



Білка завітала на екологічний форум у Лондоні - 17.10.2018 14:37

Екологічний комітет парламенту Лондону організувал у столиці Великої Британії екологічний захід, одним з відвідувачів якого виявилась... звичайна білка.

Відео, де білка відвідує екологічний форум, зазняв Джилс Бродбент, який було опубліковано у Twitter.

Сам Бродбент зазначив, що білка, очевидно, стала представником дикої природи на даному заході, і представила власну позицію.





Тварина не просто так навідалась на форум. В залу, де тривало засідання, як повідомили очевидці, білка забігала та через деякий час тікала, а потів знов поверталась. Усього вона зайшла на засідання порядка шести разів.

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