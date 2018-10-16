Похолодання йде в Україну з 20 жовтня

- 16.10.2018 16:37
Похолодання йде в Україну з 20 жовтня

Зниження температурного режиму та дощі очікуються на території України вже наприкінці цього тижня - орієнтовно з 20 жовтня.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Спочатку, за словами метеоролога, похолодання очікується у західних регіонах, після чого прохолода посунеться не інші області України. Слід очікувати періодичних дощів, що допоможуть попередити можливі пожежі та зіб'ють пил, що накопичився за літо.

До 20 числа погода буде переваєно сухою по всій території України. Також буде вельми сонячно та тепло.

По всій Україні на середу, 17 жовтня, прогнозується тепла та сонячна погода, без опадів, з денною температурою близько +17... +22 градусів. Місцями повітря прогріється до позначок +23... +24 градуси. В Києві вдень буде до +20 градусів, вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 10 градусів вище нуля.

Платинова Буковина, Чернівці

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