



Буковинці продовжують здавати незаконну зброю в поліцію - 16.10.2018 15:11

Різні види зброї, боєприпаси та спецзасоби громадяни передають правоохоронцям під час місячника добровільної здачі зброї. Власники нелегальної зброї можуть здати її до поліції та уникнути відповідальності.

Станом на 16-те жовтня 2018 року громадяни добровільно здали до відділів та відділень поліції області 100 одиниць зброї. З яких 59 одиниць із незаконного обігу, а саме: 33 гладкоствольних та 2 нарізні мисливські рушниці, 4 одиниці армійських зразків, 6 саморобної, 4 іншої. А також 10 одиниць холодної зброї, серед якої: 5 багнет-ножів та мисливський ніж, 2 металевих кийки (бита), 2 саморобних мисливських ножа, шабля.

Крім цього, буковинці добровільно здали майже півкілограма вибухової речовини, бойову гранату і 5 снарядів.

Здаючи до підрозділів поліції нелегальну зброю, багато громадян висловили бажання зареєструвати її в особисту власність. Наразі вирішується питання реєстрації ще 26 одиниць мисливської зброї.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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