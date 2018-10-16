Буковинці продовжують здавати незаконну зброю в поліцію

- 16.10.2018 15:11
Буковинці продовжують здавати незаконну зброю в поліцію

 

 

Різні види зброї, боєприпаси та спецзасоби громадяни передають правоохоронцям під час місячника добровільної здачі зброї. Власники нелегальної зброї можуть здати її до поліції та уникнути відповідальності.

Станом на 16-те жовтня 2018 року громадяни добровільно здали до відділів та відділень поліції області 100 одиниць зброї. З яких 59 одиниць із незаконного обігу, а саме: 33 гладкоствольних та 2 нарізні мисливські рушниці, 4 одиниці армійських зразків, 6 саморобної, 4 іншої. А також 10 одиниць холодної зброї, серед якої: 5 багнет-ножів та мисливський ніж, 2 металевих кийки (бита), 2 саморобних мисливських ножа, шабля.

Крім цього, буковинці добровільно здали майже півкілограма вибухової речовини, бойову гранату і 5 снарядів.

Здаючи до підрозділів поліції нелегальну зброю, багато громадян висловили бажання зареєструвати її в особисту власність. Наразі вирішується питання реєстрації ще 26 одиниць мисливської зброї.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: незаконна зброя, незареєстрована зброя чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Інтерпол затримав вважавшогося померлим українця-корупціонера У французькому регіоні Бургундія жандарми затримали високопоставленеого українця, який раніше
- 16.10.2018 16:52
Похолодання йде в Україну з 20 жовтня Зниження температурного режиму та дощі очікуються на території України вже наприкінці цього тижня - орієнтовно з 20 жовтня.
- 16.10.2018 16:37
Міноборони України очолить цивільна особа Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко зазначила, що незабаром Міністерство оборони України
- 16.10.2018 16:05
Вибухи в Ічні могли розпочатись через телефон Керівник військової прокуратури України Анатолій Матіос поділився інформацією стосовно подробиць вибуху на військовому арсеналі №6 в Чернігівській області, неподалік від міста Ічня.
- 16.10.2018 14:48
На Буковині за тиждень сталось 5 землетрусів В Чернівецькій області протягом тижня сейсмостанція зафіксувала 5 землетрусів
- 16.10.2018 14:14
Англійський піаніст розважає слонів музикою Англієць Пол Бартон покинув батьківщину досить давно. Вже 22 роки він живе у джунглях. Бартон є музикантом і грає на піаніно, причому, класичну музику він грає переважно для... слонів.
- 16.10.2018 13:11
Під ВР мітингують за прийняття Виборчого кодексу Під Верховною Радою 16 жовтня відбувається акція з вимогою до народних депутатів прийняти в другому читанні проект
- 16.10.2018 12:52
Коли в чернівецьких шклах та садках з'явиться опалення Офіційно старт опалювального сезону в Україні зазначений на 15 жовтня. Проте, він у Чернівцях все ще не стартував.
- 16.10.2018 11:52
Як несуть службу буковинські полісмени в зоні ООС Заступник Міністра внутрішніх справ разом з начальником Головного управління Національної поліції в Чернівецькій
- 16.10.2018 11:39
Єдиного податку за 9 місяців чернівчани сплатили на 139 млн грн Упродовж дев’яти місяців 2018 року платники податків, які обрали спрощену систему оподаткування
- 16.10.2018 11:31

Всі новини