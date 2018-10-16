



Вибухи в Ічні могли розпочатись через телефон - 16.10.2018 14:48

Керівник військової прокуратури України Анатолій Матіос поділився інформацією стосовно подробиць вибуху на військовому арсеналі №6 в Чернігівській області, неподалік від міста Ічня.

В зоні покриття на території арсеналу перед початком вибухів працював мобільний телефон, який не було іденифіковано. Як зазначив Матіос, саме цей мобільний міг бути використаний для приведення в дію вибухового пристрою.

За фактом вибухів на військовому складі в Ічні було відкрите кримінальне провадження за статтею "диверсія".

Власне, було проведене розслідування, в результаті якого вдалося встановити, що біля території складу за декілька днів до вибухів перебували невідомі особи у військовій формі, яких зафіксувала охорона сховища. 340 військовців, які мають стосунок до охорони складів, пройшли перевірку на поліграфі.

Також в засідання взяв участь голова Гепрокуратури України Юрій Луценко, який відзначив головні версії вибухів на складах в Ічні, Балаклії та Калинівці. Всі вони мають приблизно схожі обставини. Луценко також підкреслив, що до службових обов'язків керівники військових баз ставляться недбало, і це також чинить вплив на такі події.

Виконуючий обов'язки керівника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін раніше відзначав, що однією з причин, які розглядались під час розслідування вибухів в Ічні, була робота диверсійних груп з РФ. Голова Міноборони Степан Полторак зазначав, що вибухи були викликані закладеною раніше у сховищах вибухівкою.

Платинова Буковина

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