



Англійський піаніст розважає слонів музикою - 16.10.2018 13:11

Англієць Пол Бартон покинув батьківщину досить давно. Вже 22 роки він живе у джунглях. Бартон є музикантом і грає на піаніно, причому, класичну музику він грає переважно для... слонів.

У 2011 році Пол спробував грати для тварин, коли керівник місцевого парку дозволив йому привезти до джунглів фортепіано. На його думку, слонам для реабілітації класичні твори, наприклад, Бетховена та Баха, дуже підходять.

Першим слухачем Бартона став сліпий слон Плара. Він навіть покинув їжу, коли почув перші звуки мелодії. Тоді він як заворожений почав слухати незнайомі дотепер звуки.

На музику тим чи інакшим чином реагують майже всі слони. Частіше за все під мелодію вони рухатись. Якщо музика тваринам не до вподоби, то вони просто йдуть. Деякі слони наближаються до музичного інструменту і навіть кладуть на нього хобот. Молоді слони переважно бігають довкола піаніно та граючого музиканта.

Пол Бартон грає для слонів частіше за все класику, надаючи перевагу повільним творам. У переліку творів для слонів усього 28 композицій. Цікаво, що слони також мають смак на музику, і в залежності від тварини музичні смаки відрізняються. Серед поціновувачів класики - також і мавпи, які полюбляють збиратись у групами на скелі неподалік та також слухати гру піаніста.

Музикант відзначив, що після того, як протягом певного часу перебуваєш поряд зі слонами, між тобою та цими тваринами утворюється певний зв'язок, який важко висловити за допомогою слів.

Платинова Буковина

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