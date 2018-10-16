Коли в чернівецьких шклах та садках з'явиться опалення

- 16.10.2018 11:52
Коли в чернівецьких шклах та садках з'явиться опалення

Офіційно старт опалювального сезону в Україні зазначений на 15 жовтня. Проте, він у Чернівцях все ще не стартував.

Наразі опалення не ввімкнене ні для дитячих садочків, ні для шкіл та лікарень, ані для житлових будинків в Чернівцях. Тим не менш, подачу тепла для соціальних установ в Чернівцітеплокомуненерго все ж таки розглядають.

За словами начальника комунального підприємства, для дитячих садочків, лікарень та шкіл опалення може буде підключене вже до кінця поточного тижня. В будь-якому випадку, дане питання має бути винесене на розгляд на нараді 17 жовтня. В обов'язковому порядку старт опалювального сезону поки що не очікується найближчими днями, оскільки для цього температурні показники не є визначними.

Старт опалювального сезону має визначатись в міській раді. Наразі згідно норм, центральне опалення вмикається тоді, коли середньодобова температура повітря сягає +8 градусів або нижче. Наразі погода досить тепла, тож немає крайньої необхідності вмикати тепло.

Платинова Буковина, Чернівці

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