Єдиного податку за 9 місяців чернівчани сплатили на 139 млн грн- 16.10.2018 11:31
Упродовж дев’яти місяців 2018 року платники податків, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, перерахували до бюджету Чернівців 139,3 млн грн єдиного податку.
Понад 80 відсотків із цієї суми, або 112,4 млн грн – це внесок фізичних осіб, юридичні особи - спрощенці сплатили за цей час 26,9 млн грн.
Порівняно із минулорічними надходженнями, сума єдиного податку зросла на 26,5 відсотки. За рахунок такого приросту громада обласного центру отримала на 29,2 млн грн більше, ніж торік.
Єдиний податок стабільно забезпечує громаду столиці Буковини надходженнями та є другим за розміром бюджетоформуючим платежем, поступається лише податку на доходи фізичних осіб.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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