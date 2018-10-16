РПЦ заявила про відокремлення від Вселенського патріархату

- 16.10.2018 10:41
РПЦ заявила про відокремлення від Вселенського патріархату

Напередодні Російська православна церква оголосила про розірвання евхаристійного спілкування з Вселенським патріархатом.

УПЦ МП вважає дане рішення кроком РПЦ до самоізоляції. За словами речника Української православної церкви Київського патріархату архієпископа Чернігівського та Ніжинського Євстратія, дане рішення РПЦ є Мінською схизмою.

Своєю заявою, як відзначив архієпископ Євстратій, синод Московського патріархату наслідує політику Кремля. Ситація аналогічна - після прийняття законних рішень міжнародної спільноти озвучується рішення про самоізоляцію.

Також Євстратій відзначив, що з 1991 року патріарх Кирилл виступає за розділення Української церкви, через що 27 років невірної діяльності йому вкрай важко признати.Тим не менш, архієпископ вважає, що після Кирила ситуація покращиться, і Російська православна церква перейде від самоізоляції до спілкування

Зазначимо, що рішення про припинення євхаристійного спілкування з Вселенським патріархатом було прийняте в понеділок, 15 жовтня, синодом Російської православної церкви. Дане рішення було прийняте у відповідь на рішення Вселенського патріархату щодо надання автокефалії Українській православній церкві. РПЦ ввважає, що рішення синоду є канонічно нікчемними та незаконними, як заявив митрополит Волоколамський Іларіон, що очолює відділ зовнішніх зв'язків Московського патріархату.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: рпц, євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Інтерпол затримав вважавшогося померлим українця-корупціонера У французькому регіоні Бургундія жандарми затримали високопоставленеого українця, який раніше
- 16.10.2018 16:52
Похолодання йде в Україну з 20 жовтня Зниження температурного режиму та дощі очікуються на території України вже наприкінці цього тижня - орієнтовно з 20 жовтня.
- 16.10.2018 16:37
Міноборони України очолить цивільна особа Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко зазначила, що незабаром Міністерство оборони України
- 16.10.2018 16:05
Буковинці продовжують здавати незаконну зброю в поліцію Різні види зброї, боєприпаси та спецзасоби громадяни передають правоохоронцям під час місячника
- 16.10.2018 15:11
Вибухи в Ічні могли розпочатись через телефон Керівник військової прокуратури України Анатолій Матіос поділився інформацією стосовно подробиць вибуху на військовому арсеналі №6 в Чернігівській області, неподалік від міста Ічня.
- 16.10.2018 14:48
На Буковині за тиждень сталось 5 землетрусів В Чернівецькій області протягом тижня сейсмостанція зафіксувала 5 землетрусів
- 16.10.2018 14:14
Англійський піаніст розважає слонів музикою Англієць Пол Бартон покинув батьківщину досить давно. Вже 22 роки він живе у джунглях. Бартон є музикантом і грає на піаніно, причому, класичну музику він грає переважно для... слонів.
- 16.10.2018 13:11
Під ВР мітингують за прийняття Виборчого кодексу Під Верховною Радою 16 жовтня відбувається акція з вимогою до народних депутатів прийняти в другому читанні проект
- 16.10.2018 12:52
Коли в чернівецьких шклах та садках з'явиться опалення Офіційно старт опалювального сезону в Україні зазначений на 15 жовтня. Проте, він у Чернівцях все ще не стартував.
- 16.10.2018 11:52
Як несуть службу буковинські полісмени в зоні ООС Заступник Міністра внутрішніх справ разом з начальником Головного управління Національної поліції в Чернівецькій
- 16.10.2018 11:39

Всі новини