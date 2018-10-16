



РПЦ заявила про відокремлення від Вселенського патріархату - 16.10.2018 10:41

Напередодні Російська православна церква оголосила про розірвання евхаристійного спілкування з Вселенським патріархатом.

УПЦ МП вважає дане рішення кроком РПЦ до самоізоляції. За словами речника Української православної церкви Київського патріархату архієпископа Чернігівського та Ніжинського Євстратія, дане рішення РПЦ є Мінською схизмою.

Своєю заявою, як відзначив архієпископ Євстратій, синод Московського патріархату наслідує політику Кремля. Ситація аналогічна - після прийняття законних рішень міжнародної спільноти озвучується рішення про самоізоляцію.

Також Євстратій відзначив, що з 1991 року патріарх Кирилл виступає за розділення Української церкви, через що 27 років невірної діяльності йому вкрай важко признати.Тим не менш, архієпископ вважає, що після Кирила ситуація покращиться, і Російська православна церква перейде від самоізоляції до спілкування

Зазначимо, що рішення про припинення євхаристійного спілкування з Вселенським патріархатом було прийняте в понеділок, 15 жовтня, синодом Російської православної церкви. Дане рішення було прийняте у відповідь на рішення Вселенського патріархату щодо надання автокефалії Українській православній церкві. РПЦ ввважає, що рішення синоду є канонічно нікчемними та незаконними, як заявив митрополит Волоколамський Іларіон, що очолює відділ зовнішніх зв'язків Московського патріархату.

Платинова Буковина

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