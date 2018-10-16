Помер співзасновник компанії Microsoft

- 16.10.2018 10:38
Помер співзасновник компанії Microsoft

У віці 65 років пішов з життя спізасновник компанії Microsoft та друг дитинства Білла Гейтса Пол Аллен. Аллен помер через ускладнення від онкологічної хвороби.

Гейтс та Аллен у 1975 році разом заснували компанію Microsoft, проте Аллен покинув компанію у 1983 році, хоча до 2000 року і лишався членом ради директорів. Пол обрав шлях інвестування.

У 2000 роках Аллену поставили діагноз лімфома Ходжкіна, і відтоді розпочалась його боротьба з онкологією. Про перехід хвороби у стан ремісії стало відомо у 2009 році. Проце в жовтні 2018 року хвороба рецидивувала, і справитись з цими ускладненнями організм Аллена вже не зміг.

Протягом останніх декількох років Аллен надавав підтримку проектам машинного навчання. Окрім того, Пол навіть заснував власниий інститут з дослідження проблем даної галузі. У 2011 році було засновано компанію Stratolaunch Systems, ціллю якої було створення найбільшого у світі літака, що має працювати за системою "повітряного старту" для доставки в космос різноманітних вантажів.

Платинова Буковина

Ключові слова: співзасновник майкрософт, пол аллен

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