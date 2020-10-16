Угорщина блокуватиме комісію Україна-НАТО

- 16.10.2018 09:27
Угорщина блокуватиме комісію Україна-НАТО

Засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів буде надалі блокуватися Угорщиною, про що заявивив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним.

Що стосується закону про освіту, то Сіярто відзначив, що в цьому питанні він не бачить жодного прогресу, і Україна ще не ввела у дію рекомендації Венеціанської комісії.

Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін відзначив, що після скандалу з угорськими паспортами на Закарпатті мають будти проведені комплексні консульські консультації за участі представників України та Угорщини.

У зв'язку з паспортним скандалом угорський консул Дьорд Ваш в Береговому був оголошений персоною нон-грата, про що Україна повідомила послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню 4 жовтня. В якості відповідних мір Угорщина оголосила про висилання українського консула Дмитра Керенчанина. На те, аби консул залишив Україну, йому надали 72 години. 

Платинова Буковина

Ключові слова: Петер Сіярто, мовний конфлікт україна угорщина, скандал з угорськими паспортами

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