Картки ПриватБанку не працюватимуть з 13 на 14 жовтня

- 12.10.2018 13:04
Картки ПриватБанку не працюватимуть з 13 на 14 жовтня

В ніч з 13 на 14 жовтня всі операції з платіжними картками ПриватБанку будуть тимчасово призупинені. Дану інформацію повідомила Інна Музичук, представниця прес-служби банку.

Власне, можливості здійснювати будь-які операції з платіжними картками ПриватБанку будуть призупинені 00:00 до 4:00 14 жовтня. Однак в прес-службі також повідомили, що подальша стабілізація можлива до 8:00 ранку.

У вказаний час можливості зняти готівку з банкомату за допомогою картки, скористатись терміналами самообслуговування або сплатити карткою через термінал не буде. Представниця ПриватБанку порекомендувала заздалегідь запастися готівковими коштами, якщо ви плануєте протягом ночі, наприклад, активно відпочивати чи витрачати кошти.

Зупинка обслуговування платіжних карток носитиме тимчасовий характер, і відбуватиметься вона в рамках процесу переходу систем керування баз даними на нову версію. Власне, в ніч з 13 на 14 жовтня очікується масштабне оновлення архітектури процесингу банку. За допомогою даної процедури вдасться покращити та пришвидшити роботу програмних комплексів.

Платинова Буковина

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