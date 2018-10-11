В Чернівцях затримано телефонного шахрая

- 12.10.2018 12:20
В Чернівцях затримано телефонного шахрая

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Працівники поліції перевіряють затриманого на причетність до скоєння аналогічних шахрайських дій і встановлюють інших учасників злочинної схеми.

 

Телефонні дзвінки від псевдоправоохоронців щодо родичів, котрі нібито вчинили тяжку автопригоду, й надалі залишаються улюбленим методом злочинців видурювати гроші у довірливих громадян. І хоча схема далеко не нова, за її допомогою шахраї ледь не щодня виманюють у людей усі наявні заощадження. Як правило, у більшості випадків від шахрайських дій потерпають люди похилого віку.

 

Зазвичай, потерпілі чують у слухавці стривожений голос нібито родича, котрий розповідає, що збив людину. Далі розмову продовжує особа, котра представляється представником правоохоронного органу (поліції чи прокуратури). Псевдоправоохоронець пропонує уникнути кримінальної відповідальності за грошову винагороду. Додаючи, що гроші також потрібні на лікування, усунення наслідків ДТП тощо, шахраї намагаються ошукати своїх співрозмовників на якомога більші суми коштів. Вправно маніпулюючи співрозмовником, злочинці видурюють у своїх жертв від однієї до 20 тисяч доларів США.

Прикметно, що під час дзвінка зловмисники увесь час утримують свою жертву на зв’язку, не даючи можливості покласти слухавку і перевірити почуту інформацію. Також у розмові псевдоправоохоронець пропонує написати заяву про добровільну передачу коштів на лікування потерпілого. І коли жертва необачно називає свої контактні дані з адресою, до неї тут же виїжджає за грошима інший учасник злочинної групи. Так званий «кур’єр» прибуває упродовж 10-30 хвилин і, отримавши гроші, одразу перераховує їх на рахунки спільників. Собі залишає лише певний відсоток.

Після чергового сплеску таких злочинів на території Чернівців, працівники поліції провели цілу низку оперативно-розшукових заходів для встановлення зловмисників і припинення їхньої корисливої діяльності. Завдяки кропіткій роботі слідчих і оперативників, уже невдовзі вдалося викрити одного з учасників шахрайської схеми та затримати його одразу після скоєння чергового злочину.

24-річний житель Сумщини якраз отримав від потерпілої пенсіонерки гроші, які в подальшому працівники поліції вилучили у нього в якості речового доказу. Затриманий обґрунтовано підозрюється у причетності до щонайменше чотирьох фактів шахрайства. Своїми діями «гастролер» завдав потерпілим збитків не менш, ніж на 20 тисяч доларів США. Наразі відомо, що за вказівкою координатора злочину молодик неодноразово приїжджав до Чернівців.

Працівники поліції впевнені: насправді потерпілих значно більше, адже розмах діяльності шахрайської банди вражає навіть досвідчених правоохоронців. Поліцейські встановили, що дзвінки від шахраїв надходять до буковинців з непідконтрольної Україні території. Там переховуються організатори й координатори злочинної групи. Їх представники працюють по всій території України і готові швидко забрати у жертви гроші, не давши їй оговтатись.

Правоохоронці вкотре закликають громадян не втрачати пильності. Коли невідомі особи пропонують вам дати на щось гроші – ні в якому разі не погоджуйтеся! Навіть якщо співрозмовники представляються працівниками поліції, банку, благодійного фонду тощо.

Запам’ятайте:

1. поліцейські не дізнаються по телефону особисті дані;

2. під час візиту правоохоронці завжди представляються і на вимогу показують службове посвідчення та номер жетона;
3. якщо працівник поліції вимагає у вас неправомірну вигоду, повідомте про цей факт до підрозділу внутрішньої безпеки відомства.

А тому, щоб не стати жертвою псевдоправоохоронців, найкращий вихід – припинити розмову, а потім одразу зателефонувати до поліції за номером «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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