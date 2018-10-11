Об'єми сплати ЄСВ в Чернівцях сягнули мільярда гривень

- 12.10.2018 11:45
Об'єми сплати ЄСВ в Чернівцях сягнули мільярда гривень

Упродовж дев’яти місяців цього року працедавці Чернівців спрямували на соціальні потреби 1113,7 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 248,1 млн грн, або на 28,7 відс. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що на сьогодні розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн., при цьому розмір мінімального страхового внеску – 819,06 грн. (3723 грн. х 22 відс.).

Зверніть увагу, що з 1 січня 2018 року нарахування зобов’язань по сплаті єдиного внеску для самозайнятих осіб, незалежно від обраної системи оподаткування, відбуваються щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Пам’ятайте, що своєчасна та у повному обсязі сплата єдиного соціального внеску – це не лише обов’язок перед державою, а й гарантоване право громадян на соціальний захист. Кожен офіційно працевлаштований робітник, кожна гривня податків, сплачена із заробітних плат, зміцнюють економіку та сприяють підвищенню соціальних стандартів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова чернівці, податки чернівці, сплата єсв

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