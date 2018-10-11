



МВС гарантує жорстку реакцію на релігійну ворожнечу - Аваков - 12.10.2018 11:28

Процес надання автокефалії Українській православній церкві розпочався після проведення у Стамбулі Священного синоду. Детальніше про це читайте в нашій публікації .

У зв'язку з цимголова Міністерства внутрішніх сил України Арсен Аваков закликав утриматись від насильницьких дій та провокацій на грунті нетерпимості чи релігійної ворожнечі. Акти екстремізму чми свавілля на релігійному підгрунті, прояви пов'язаної з цим нетерпимості чи інші злочини, пов'язані із релігією, є неприпустимими.

Міністерство внутрішнії справ закликає утриматись від спроб дестабілізувати ситуацію в Україні через провокації, не спекулювати на релігійних темах, і особливо це стосується громадських та політичних діячів. Зі свого боку, як відзначив Авакво, МВС зробить все необхідне для забезпечення правопорядку та безпеки.

У випадку, якщо виникне необхідність протидіяти релігійній ворожнечі та проявами екстремізму, правоохоронці будуть діяти достатньо жорстко. Тому Аваков закликав утриматись від "гарячих" рішень та провокативних дій.

Платинова Буковина

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