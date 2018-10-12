Чому в Чернівцях нема світла 12 10 2018

- 12.10.2018 09:54
Чому в Чернівцях нема світла 12 10 2018

Частина будинків по проспекту Незалежності, а також на вулицях героїв Майдану та Пилипа Орлика лишаються без електропостачання - станом на ранок п'ятниці, 12 жовтня.

В комунальному підприємстві Чернівціводоканал повідомлять, що неполадки можуть усунути протягом декілької годин.

Відзначається, що напередодніі, 11 жовтня, на вулиці Пилипа Орлика (колишня вулиця Гайдара), неподалік від будинку 1Б стався витік води. Проведені працівниками водоканалу аварійні роботи спричинили серйозні пошкодження кабелю, через що виникла потреба у відключенні трансформаторної підстанції. Наразі роботи по відновленню електрики тривають, проте, їхній об'єм досить значний, тому спеціалісти працюватимуть над відновленням електропостачання протягом кількох годин.

Відзначимо, що вчора через прорив водопроводу на вулиці Пилипа Орлика у будинку 1Б затопило підвали, про що повідомили місцеві жителі. За цією адресою та на проспекті Незалежності 123 буде відключене водопостачання до 18:00 для усунення аварійної обстановки.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: відключення світла чернівці, чернівці немає світла 12 жовтня

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Чернівецький аеропорт отримав обладнання для посадки в погану видимість Світлосигнальне обладнання вогнів високої інтенсивності було введено в експлуатацію міжнароним аеропортом
- 12.10.2018 14:04
Місію МКС можуть законсервувати Через аварію, що сталась 11 жовтня з ракетою Союз-ФГ, Міжнародна космічна станця може лишитись без екіпажу
- 12.10.2018 13:20
Картки ПриватБанку не працюватимуть з 13 на 14 жовтня В ніч з 13 на 14 жовтня всі операції з платіжними картками ПриватБанку будуть тимчасово призупинені
- 12.10.2018 13:04
В Чернівцях затримано телефонного шахрая Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні тяжкого злочину
- 12.10.2018 12:20
За недемонтовані літні майданчики в Чернівцях штрафуватимуть До керівників закладів ресторанного господарства та торгівлі Чернівців звертаються представники
- 12.10.2018 12:09
Об'єми сплати ЄСВ в Чернівцях сягнули мільярда гривень Упродовж дев’яти місяців цього року працедавці Чернівців спрямували на соціальні потреби 1113,7 млн грн єдиного внеску
- 12.10.2018 11:45
МВС гарантує жорстку реакцію на релігійну ворожнечу - Аваков Процес надання автокефалії Українській православній церкві розпочався після проведення у Стамбулі Священного синоду
- 12.10.2018 11:28
Чому екс-мер Глухова йде у президенти Нещодавно про складання повноважень мера заявив очільник Глухова Мішель Терещенко.
- 12.10.2018 09:37
Через землетрус в Індонезії загинуло понад 2000 осіб В результаті руйнівного землетрусу та цунамі в Індонезії, яке свідчать актуальні дані, кількість загиблих зросла до 2073 осіб.
- 12.10.2018 09:12
Українська православна церква отримала автокефалію В Стамбулі відбувся священний синод Вселенського патріархату, на якому 11 жовтня було прийняте рішення, подальшим кроком до якого стане
- 11.10.2018 20:42

Всі новини