



Чому в Чернівцях нема світла 12 10 2018 - 12.10.2018 09:54

Частина будинків по проспекту Незалежності, а також на вулицях героїв Майдану та Пилипа Орлика лишаються без електропостачання - станом на ранок п'ятниці, 12 жовтня.

В комунальному підприємстві Чернівціводоканал повідомлять, що неполадки можуть усунути протягом декілької годин.

Відзначається, що напередодніі, 11 жовтня, на вулиці Пилипа Орлика (колишня вулиця Гайдара), неподалік від будинку 1Б стався витік води. Проведені працівниками водоканалу аварійні роботи спричинили серйозні пошкодження кабелю, через що виникла потреба у відключенні трансформаторної підстанції. Наразі роботи по відновленню електрики тривають, проте, їхній об'єм досить значний, тому спеціалісти працюватимуть над відновленням електропостачання протягом кількох годин.

Відзначимо, що вчора через прорив водопроводу на вулиці Пилипа Орлика у будинку 1Б затопило підвали, про що повідомили місцеві жителі. За цією адресою та на проспекті Незалежності 123 буде відключене водопостачання до 18:00 для усунення аварійної обстановки.

Платинова Буковина, Чернівці

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