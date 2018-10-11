Через землетрус в Індонезії загинуло понад 2000 осіб

- 12.10.2018 09:12
Через землетрус в Індонезії загинуло понад 2000 осіб

В результаті руйнівного землетрусу та цунамі в Індонезії, яке свідчать актуальні дані, кількість загиблих зросла до 2073 осіб.

Більшість людей загинула в місті Палу, яке постраждало від стихійного лиха найбільше.

Варто зазначити, що влада оголосила 11 жовтня останнім днем пошуків. Проте на брифінгу, який відбувся в Джакарті, представник агентства по боротьбі зі стихійними лихами Сутопо Пурво Нугрохо відзначив, що фактично пошуки будуть тривати до вечора п'ятниці, 12 жовтня.

Точну кулькість осіб, яких можуть виявити під завалами в зруйнованому місті Палу, ніхто не береться визначати. Тим часом, в агентстві по боротьбі зі стихійними лихами зазначили, що їхня кількість може сягнути позначки у 5000 осіб.

Відзначимо, що в Індонезії 28 вересня стався землетрус магнітудою 7,4 бали. Понадд 170 повторних підземних поштовхів було зафіксовано лише протягом двох діб після землетрусу. Через землетрус також утворилось цунамі, яке також стало причиною маси руйнувань. Хвиля цунамі місцями сягала 3-5 метрів.

Платинова Буковина

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