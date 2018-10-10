



Українська православна церква отримала автокефалію - 11.10.2018 20:42

В Стамбулі відбувся священний синод Вселенського патріархату, на якому 11 жовтня було прийняте рішення, подальшим кроком до якого стане об'єднання та надання автокефалії Українській православній церкві. Стало відомо, що священникам та ієрархам Української православної церкви Київського патріархату та Укрїнській автокефальній православній церкві оголосили канонічність, що дозволить їм відкрито контактувати з православними усього світу.

Відзначимо, що Московський патріархат оголосив анафему настоятелю Української православної церкви Київського патріархату Філарету, якого священний синод признав вільним від анафеми.

Таким чином, Константинополь відкрив шлях до автокефалії українського православ'я та наближення до отримання Томосу. Відзначимо, що рішення було оголошене Емануїлом Гальським. Тепер всі наступні події розвиватимуться в Україні, і саме від України залежить подальше отримання Томосу та автокефалії.

Рішення синоду дозволило вирівняти канонічний статус ієрархів усіх православних українських церков. Накладені на українське православ'я московською церквою обмеження були зняті під час синоду, який відбувався в Стамбулі протягом 9-11 жовтня. Одже, патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет та митрополит Української автокефальної православної церкви Макарій вільні від обмежень, накладених російською церквою, та віднині є повноправними благодатними архієреями світового православного світу.

Нижче наводимо відео оголошення рішення стосовно надання Томосу Україні

Нагадаємо, що проведенню Священного синоду передувала місія екзархів в Україні, які знаходились в Україні з візитом з початку вересня. Після Вселенського патріархату місія екзархів продовжиться. Також стало відомо, що у Києві відбудеться ставропігія, тобто, буде відкрито постійне представництво Константинопольського патріархату. Про територіальне розміщення наразі точної та офіційної інформації нема, проте, столична Андріївська церква, яка з 2000 року виконувала роль головного храму Української автокефальної православної церкви, може стати ставропігійною церквою. Але це рішення наразі є лише припущенням.

Патріарх Філарет відзначив, що для отримання Томосу про канонічну автокефалію усім представникам церкви необхідно взяти участь у об'єднавчому соборі. Він розпочнеться найближчим часом, однак, точні дати також ще не називаються. Ті єпископи українського православного світу, що мають намір брати у створенні помісної церкви, мають бути делеговані на цей собор. Вселенський собор, відзначимо, зняв будь-які обмеження для цього. Також мають бути схвалені Константинополем рішення, необхідно обрати спільного предстоятеля, після чого до Стамбулу мають бути направлені всі супровідні документи. Після цього Томос про надання Українській православній церкві автокефалії буде підписаний вселенським патріархом Варфоломієм, що остаточно підтвердить створення в Україні об'єднаної помісної православної церкви України.

Нижче наводимо переклад рішення Священного синоду, яке опубліковав у Facebook архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій:

Платинова Буковина

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