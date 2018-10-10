На президентські вибори очікується до 100 кандидатів

- 11.10.2018 15:56
На президентські вибори очікується до 100 кандидатів

Майбутні президентські вибори, що відбудуься в Україні навесті 2019 року, вже вражають вітчизняних та закордонних політологів.

Більшість з кандидатів фактично розпочали приховану виборчу кампанію за півроку до виборів. Але не це основне. Справа в тому, що на цей раз очікується рекордна кількість кандидатів - понад 100 осіб. 

Серед бажаючих поборотись за крісло президента України - колишній нардеп Інна Богословська, народний депутат Юрій Дерев'янко, екс-очільник СБУ Валентин Наливайченко, мер Львова Андрій Садовий та колишній мер Глухова Мішель Терещенко. В Комітеті виборців України вже зафіксовано 28 кандидатів у президенти - станом на початок жовтня 2018 року. Це - найбільша активність кандидатів за вю українську історію.

За словами експерте Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколи Спиридонова, усього плануюь висуватися на майбутні вибори поорядка 70 кандидатів, одже, остаточний список ще буде збільшуватись. 

Експерти поділяють думку, що діючий президент України виграє від такої кількості кандидатів. Збільшення рівня конкуренції гратиме йому на руку, оскільки це фактично розріджує електорат основних конкурентів. Також спеціалісти поділяють кандидатів на певні групи. Це володарі серйозних шансів на перемогу, так звана перша ліга. До другої ліги включають тих, хто триматиме партійний прапорець, оскільки майбутпні вибори до парламенту гратимуть роль фактично третього туру президентських виборів. Варто зазначити, що українські олігархи, які балотуватимуться, не мають єдиного кандидата, через що можливі загострення в політичному плані, очікується витрачання колосальних коштів на піар та рекламу.

Політологи прогнозують введення в дію популярних політтехнологій, зокрема, маніпуляцій із виплатою соціальної допомоги, надбавок до пенсій тощо. Не варто виключати і спонсування деяких кандидатів Росією з метою дестабілізації та провокацій.

Платинова Буковина

Ключові слова: президентські вибори 2019 україна, вибори 2019 в україні

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