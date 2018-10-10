



В Чернівцях на 2 місяці перекриють рух Соборною площею - 11.10.2018 14:30

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт в Чернівцях на два місяці буде перекрито Соборну площу. У зв'язку з цим протягом певного часу буде перекртий рух ранспорту.

Власне, на ділянці дороги від вулиці Котляревського до вулиці Івана Франка рух транспорту буде обмежений в період з 15 жлвтня до 15 грудня.

Так, перед перекриттям руху будуть встановлені схеми об'їзду.

В міській раді вибачаються за тимчасові незручності та закликають обирати безпечні маршрути з урахуванням об'їзду вже сьогодні, аби уникнути неприємних ситуацій на дорозі.

Платинова Буковина, Чернівці

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