



В Україні за тиждень - 142 тис хворих на грип - 11.10.2018 13:58

В Україні за перший тиждень жовтня було зареєстровано 142 тисячі випадків захворювання на грип та ГРВІ. Такі цифри озвучив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта на брифінгу, присвяченому початку епідеміологічного сезону.



Ситуація з грипом в Україні буде під суворим контролем центру в період з 1 жовтня по 1 травня.

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що протягом поточного епідсезону в Україні буде курсувати три штамми вірусу грипу - Мічіган (H1N1pdm09), Сінгапур (H3N2) та Колорадо.

Щодо вакцинації, то щеплення можна робити протягом усього епідсезону. Вакцина формує імунітет на 6-8 місяців. Минулого року був продемонстрований найбільший показник вакцинації від грипу. Курпіта висловив надію, що на поточний епідсезон в Україні вистачить вакцин.

Минулого сезону, відзначимо, в Україні в результаті захворювання на грип померло 7 осіб.

Платинова Буковина

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