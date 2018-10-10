



Чернівці отримали контейнери для сортування сміття - 11.10.2018 10:14

95 жовтих контейнерів для роздільного сміття поступили на баланс міського комунального підприємства "Чернівціспецкомунтранс". Їх буде розміщено по місту для збору сміття - вторинної сировини.

Відзначимо, що до цього в Чернівцях використовувались контейнери для сміття чорного кольору, які було замінено на зелені контейнери з позначкою "Спецкомунтранс".

Загалом підприємство придбало 200 нових контейнерів для сміття. В рамках тендеру також мають бути закуплені ще 300 контейнерів.

Зазначимо, що сортування сміття на органічне та сміття для вторинної переробки є обов'язковою процедурою з 1 січня 2018 року. Тільки органічне сміття може викидатись на сміттєзвалища. В спеціальні контейнери з позначками треба викилати сміття, яке може бути перероблене повторно - пластик, папір та скло.

Платинова Буковина, Чернівці

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