



Фірташу готують оголошення про підозру від ГПУ - 10.10.2018 16:45

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наглість Дмитра Фірташа вже переходить будь-які межі. Найбільше очільника ГПУ обурюють звернення Фірташа до Москви з вимогою покарати України.

Власне, Луценко заявив, що стосовно несплати підприємствами олігарха Дмитра Фірташа будуть проводитись слідчі дії, та самому Фірташу буде оголошено про підозру.

Як зазначив генеральний прокурор України, справа буде стосуватись також хімічних заводів, облгазів, а також підприємств, що працюють на тимчасово окупованих територіях та підпорядковуються Фірташу.

Нагадаємо, що раніше Володимир Гуцуляк, очільник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, пропонував підприємствам Фірташа сплатити борги перед податковою у розмірі 500 мільйонів гривень добровільно.

Платинова Буковина

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