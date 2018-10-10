Через повені на Майорці загинуло 9 осіб

- 10.10.2018 15:49
Через повені на Майорці загинуло 9 осіб

На острові Майорка, що в Іспанії, в ніч на 10 жовтня сталась сильна повінь. Як повідомляється, в результаті повені вже налічується щонайменше дев'ятеро осіб. Серед загиблих - двоє підданних Великої Британії.

Окрім того, шість людей вважаються зниклими безвісти, проте, їхня кількість може зрости.

Згідно з повідомленнями, кількість опадів в регіоні складає понад 220 літрів на квадратний метр. Схід острова Майорка постраждав від стихії найбіьше. Наразі місцева влада скликала нараду для подальшої координації рятувальних операцій. До зони стихійного лиха вже спрямовані військові підрозділи та рятувальники.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив свою підримку родинам та друзям жертв та постраждалих, а також висловив свою солідарність у зв'язку з цими подіями в регіоні.

Платинова Буковина

Ключові слова: майорка повені, повені іспанія

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