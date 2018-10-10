Хто гратиме Марічку на вежі ратуші в Чернівцях

- 10.10.2018 15:23
Хто гратиме Марічку на вежі ратуші в Чернівцях

Мелодію "Марічки" з вежі чернівецької ратуши тепер буде грати 55-річний музикант Микола Блищук. Нагадаємо, що легендарний Василь Козак, який протягом 14 років за будь-якої погоди піднімався на вежу, аби заграти "Марічку" рівно о 12:00 годині кожного для, помер у віці 76 років.

Як зазначив Микола Блищук, напередодні своєї смерті пан Василь зателефонував йому та висловив побажання, аби той замість нього грав у ратуші.

Грати з вежі ратуші не так легко, як може здатися на перший погляд. По-перше, в більшості міст, де існує традиція опівдні грати ту чи іншу мелодію, мізиканти грають зазвичай з приміщення через вікно. Покійний Василь Козак в національному строї грав на вежі просто неба, на кожну сторону світу, незважаючи на погодні умови, і така ж сам робота чекає на Миколу Блищука. По-друге, аби дістатись верхівки ратуші, необхідно подолати понад 200 сходинок, що також не легко. Аби слухачі - містяни та туристи - добре почули чарівну мелодію, грати треба, дмухаючи у трубу з усіх сил. Причому, у вітряну чи морозну погоду робити це ще складніше.


 

Василь Козак виконує "Марічку" на фоні панорами Чернівців

Микола Блищук зазначив, що виконувати цей обов'язок для Чернівців та гостей міста треба щоденно, адже у сурмача на вежі немає вихідних.

3 жовтня, у пам'ять про Василя Козака, пан Блищук заграв повну версію "Марічки". О 12 годині з вежі традиційно лунає мелодія лише фрагментами.
Багато людей не уявляють Чернівців без "Марічки" опівдні. Гості з інших куточків України також знають цю традицію, та планують свій час таким чином, аби неодмінно зупинитись рівно о 12:00 на Центральній площі та послухати мелодію, що лунає з вежі міської ратуші. Після виступу сурмача завжди лунають оплески слухачів. 

Платинова Буковина, Чернівці

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